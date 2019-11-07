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كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر ON SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف مصر الآن رابط ماتش الفراعنة NOW

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:33 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، مباراة ودية للمنتخب الوطنى الأول والذى يقوده حسام البدري، في إطار إستعدادات المنتخب لخض الاصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، في مباراة سيقودها الحكم المصري أحمد الغندور، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وليبيريا YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة مصر وليبيريا
KOORA LIVE تقام مباراة مصر وليبيريا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، وسوف يكون اللقاء في تمام السابعه مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا
KOORA LIVE يحل منتخب ليبيريا ضيف علي منتخب مصر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعه مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD و TIME SPORT HD، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وليبيريا YALLA SHOOT.

KOORA STAR وتعد مباراة ليبيريا هى الثانية للجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدري بعد مباراة مصر وبوتسوانا التى أقيمت في الشهر الماضي والتى انتهت بفوز مصر بهدف دون رد سجله لاعب الوسط حمدي فتحي, ويدخل المنتخب اللقاء بكل اللاعبين المختارين عدا لاعبي مصر المحترفين والذى سيصلوا قبل مباراة كينيا الأولى بثلاث أيام، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وليبيريا YALLA SHOOT.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وليبيريا YALLA SHOOT.

يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة رابط سريع اونلاين لمشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، KOORA 7ASRY المباراة الثانية للفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.
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