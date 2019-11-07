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اتفاق الكويت والإمارات على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اتفقت الإمارات والكويت، اليوم الخميس، على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الكويتية والإماراتية في أبوظبي.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي الوزير المفوض سامي الحمد، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن الحمد قوله: إن اجتماعات الدورة كانت مثمرة، وجسدت العلاقات الثنائية المتميزة والصلات المتينة والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الكويت والإمارات وترابطها الوثيق في المجالات كافة.

وأضاف أن الاجتماعات تأتي في ظل حرص القيادة الحكيمة وبتوجيهات وزراء الخارجية في البلدين على تسهيل وتيسير كل ما يتعلق بمواطني الجانبين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القنصلي والتعرف على الإجراءات المتخذة لتوعية المواطنين حول الإجراءات المتبعة خلال السفر.

وأما في الاطار الامني فقال الحمد، إن الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقية نقل السجناء بين البلدين حيث يتم السماح للمسجونين خارج وطنهم بتكملة ما تبقى من مدة العقوبة داخل وطنهم.

ولفت الى ان الجانب الاماراتي وعد ان تكون اجراءات فحص وعلاج الكويتيين بالمجان في المستشفيات الحكومية الاماراتية.

وقام الوفد الكويتي بالاطلاع على مركز العمليات القنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية ومتابعة الاجراءات الضرورية التي يتم تطبيقها في مواجهة الازمات والكوارث.

واستمع الوفد الى شرح مفصل حول التعامل مع حالات الطوارئ التي ترد وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة بتشكيل فريق من وزارة الخارجية وهيئة الازمات اضافة الى الاطلاع على آلية عمل الرصد المباشر للحوادث والكوارث على مستوى العالم.

وشارك في اجتماعات الدورة التي انطلقت فعالياتها امس الاربعاء القائم بالاعمال بالانابة في سفارة الكويت لدى الامارات المستشار الشيخ صباح المالك الصباح الى جانب ممثلين من وزارة الخارجية الكويتية.

وفي المقابل ضم الوفد الاماراتي ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة العدل.

ومن المقرر ان تعقد الدورة الرابعة اعمالها بين الجانبين العام المقبل في الكويت.


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