«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

يلا كورة تابع بث مباشر المنتخب الوطني الأول يستضيف منتخب ليبيريا، وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية YALLAKORA استعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





كورة ستار ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، المباراة الودية الثانية للمدير الفني حسام البدري، والذي تولى المسئولية خلفا للراحل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، KORA STAR والذي تم إقالته عقب الخروج من دور الستة عشر للبطولة الإفريقية والتي استضافتها مصر يونيو الماضي.





موعد مباراة منتخب مصر ولييبريا وديا

وتقام مباراة منتخب مصر الأول ونظيره الليبيري، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا وديا

كورة أونلاين حيث ستذاع مباراة منتخب مصر الودية ضد منتخب ليبيريا، عبر مجموعة قنوات تايم سبورت TOME SPORTS وأون سبورت ON SPORTS، تابع بث مباشر KORA ONLINE مصر تستضيف ليبيريا وديا استعدادا لتصفيات الكان.





كورة حصري ويسعى حسام البدري المدير الفنب للفراعنة، للوصول إلى التشكيل النهائي من خلال مباراة ليبيريا الودية، قبل الدخول في غمار التصفيات، KORA7ASRY متابعة حية لمواجهة مصر ضد ليبريا وديا.





أبرز غيابات الفراعنة أمام ليبيريا

كورة جول ويغيب عن مباراة مصر ضد ليبيريا المحترفين بالخارج لارتباطهم بمباريات مع أنديتهم، خاصة أن المباراة ليست ضمن الأجندة الدولية.





كما يغيب لاعبو فريق بيراميدز سبورت وعلى رأسهم عبدالله السعيد، بقرار من حسام البدري المدير الفني والذي رفض ضمهم بعد تعنت الفريق المملوك للإماراتي سالم الشمسي، في إرسال لاعبيه بالوقت المحدد، KORA GOAL تابع مصر تستضيف ليبيريا وديا، استعدادا للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 14 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ثم يخرج لملاقاة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، بالجولتين الأولى والثانية، جول العرب متابعة مباراة مصر وليبيريا وديا GOAL EL3RB، وديا.





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