الولايات المتحدة تؤكد اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بضرورة اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.





وتواصل إيران في خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان إن "توسيع ايران لنشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي تثير المخاوف من أن إيران تستعد للوصول إلى خيار امتلاك" سلاح نووي.





وأضاف: "لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط. إن استفزازات إيران النووية المستمرة والمتعددة تتطلب مثل هذه الخطوات".





وأضاف بومبيو أن "التصعيد الإيراني الأخير في الملف النووي يعكس النوايا التي كانت لدى النظام طوال الوقت وهي ابتزاز المجتمع الدولي لقبول عنفها وإرهابها".





وأكد أن "على أعضاء المجموعة الدولية القلقين بشكل مبرر من الهجمات والاستفزازات الإيرانية الأخيرة أن يتخيلوا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك".





وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن المهندسين بدأوا، صباح الخميس، في ضخ غاز اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب (...) في منشآت فوردو" التي تقع على بعد حوالي 180 كلم جنوب طهران.





وكان تعليق تخصيب اليورانيوم في المنشأة التي ظلت سرية لفترة وطويلة، أحد الشروط التي وافقت عليها إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.





وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني القرار الثلاثاء قائلا إن بلاده ستستأنف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة.

وأوضح الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأربعاء أن انتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو تحت الأرض سيبدأ "عند منتصف ليل" الأربعاء الخميس، مشيرا إلى أن نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة.

وقبل انطلاق العملية في فوردو بساعات سحبت إيران اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت "الأسبوع الماضي" خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال البيان الذي نشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إنه خلال عملية المراقبة، تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقا من احتمال حيازتها على "مادة مشبوهة".

وأضاف البيان أن المفتشة "منعت" من دخول الموقع بدون أن يقول ما إذا عثر فعلا على مادة مشبوهة عليها.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث وأنه "تم سحب اعتمادها (المفتشة)".

وتابع البيان أن "المفتشة غادرت إيران إلى فيينا" مقر الوكالة دون تحديد جنسيتها أو تاريخ رحيلها.

وقالت الوكالة أن "الممثل الايراني لدى الوكالة سيرفع تقريرا كاملا في الحادث" الخميس في فيينا.

وقال مصدر قريب من الوكالة إن الأعضاء الـ35 في مجلس الحكام سيجتمع صباح الخميس في جلسة خاصة مخصصة لإيران.



