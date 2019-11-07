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صدمة قوية.. إصابة نجم منتخب مصر وشكوك حول مشاركته في بطولة إفريقيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تعرض طاهر محمد طاهر نجم منتخب مصر الأولمبي لإصابة عضلية في الساعات الماضية تهدد مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية بطوكيو عام 2020.


وتعرض طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ونادى المقاولون العرب للإصابة بتمزق عضلي، يبعده عن مواجهة منتخب مالي غدا الجمعة فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، والمقرر إقامته علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه مساءا.


ويحاول الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي تجهيزه بعد الإصابة التى عانى منها اللاعب خلال الساعات الأخيرة، قبل لقاء الإفتتاح بساعات قليلة.


ويضم المنتخب الاولمبي العديد من الأسماء في الخط الهجومي وهم رمضان صبحي قائد مصر ولاعب الأهلي ومصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وصلاح محسن لاعب النادى الأهلى وعمار حمدى لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وعبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وناصر ماهر لاعب سموحه، وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة، وكل منهما أثبت جاهزيته لخوض البطولة المقامة علي الأراضي المصرية.


ويختتم اليوم منتخب مصر الأولمبي تدريباته علي ستاد بترو سبورت بالقاهرة وسيكون المران مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة.
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الكلمات المفتاحية

منتخب الأولمبي قائمة المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر بطولة إفريقيا

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