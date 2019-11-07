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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط مصر II7SRY يوتيوب ON SPORT

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:14 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة المباراة الودية التي تجمع بين مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار إستعدادات الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهم الأسبوع المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وفي السطور التالية يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بتاريخ مواجهات المنتخبين من قبل وعدد المباريات التي تلاقيا فيها وجهاً لوجه وروابط البث المباشر التي تمكن المشاهد الكريم من متابعتها على الهواء مباشرةً.
كورة سبورت kora sport البداية مع المنتخب المصري الذي إنهى إستعداداته يوم أمس للمباراة المرتقبة التي ستمكن الجهاز الفني من الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين وتحديد ملامح التشكيل الأساسي الذي سيلعب به الفراعنة مباراتي جزر القمر وكينيا.

كورة لايف kora live وسيقوم البدري بتجربة عدد كبير من اللاعبين في ودية اليوم كما أنه يجب عليه الخروج بنتيجة حول إسم اللاعب الذي سيشارك في مركز قلب الهجوم بعد تأكد غياب اللاعب أحمد حسن كوكا بداعي الإصابة.

كورة ستار kora star وسبق وأن تواجه المنتخبان في أربعة مناسبات سابقة جميعها رسمية لحساب التصفيات الأفريقية التي دائماً ما كانت تؤهل إلى بطولة كأس العالم التي تقام كل أربعة أعوام بمشاركة منتخبات من جميع قارات العالم السبع.

كورة جول kora goal بداية مواجهات المنتخب المصري ونظيره الليبيري كانت في ذهاب تصفيات إيطاليا 1990 وإنتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء وحقق الفراعنة فوزهم الثاني في تصفيات فرنسا 1998 بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

كورة حصري kora 7sry في المقابل حقق المنتخب الليبيري الفوز في مباراتين أيضاً الأولى في تصفيات مونديال إيطاليا إياباً بهدفين مقابل لا شيءً وفي مباراة تصفيات كأس العالم 1998 تمكنوا من إلحاق الخسارة بالفراعنة بهدف واحد مقابل لا شيء.

الأسطورة لايف ostora live ومن المنتظر أن يخوض البدري مباراة اليوم بدون سبعة لاعبين من فريق نادي بيراميدز وذلك بقرار من المدرب الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق ورفضه إنضمام اللاعبين قبل الموعد المحدد من الفيفا.

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