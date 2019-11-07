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ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لتسجل أدنى مستوى في شهر.

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1065 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني مسجلة 109.14 ين.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.2865 دولار.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9938 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 98.026.
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