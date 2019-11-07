يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف TIME SPORTS المفتوحة ماتش مصر الآن NOW

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الدولية الودية التي تقام بين المنتخبات في القارة الأفريقية حالياً إستعداداً للتصفيات المؤهلة لكان 2021 .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات المنتخبان لهذا اللقاء بالإضافة إلى القنوات الناقلة له وروابط البث المباشر الخاصة به.





كورة ستار kora star تعتبر المباراة آخر إستعدادات المنتخب الوطني المصري قبل مواجهة منتخب كينيا ونظيره منتخب جزر القمر لحساب مبارياتي الجولة الأولى والجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأعرق البطولات الأفريقية كأس الأمم .





كورة لايف kora live وقبل اللقاء تلقى المنتخب المصري خبر مفزع مفاده غياب المهاجم الدولي أحمد حسن " كوكا " عن المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة التي لحقت به والتي من شأنها ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.





كورة سبورت kora sport ويطمح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن حل لمشكلة غياب كوكا حيث أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم أن مدرب الأهلي السابق سوف يعتمد على محمود كهربا كمهاجم صريح .





يلا شوت بلس yalla shot plus وعلى النقيض يدخل المنتخب الليبيري المباراة الودية من أجل الإستفادة بالخبرات المصرية والملاعب الرائعة والإضاءة التي لا تتوفر في أثر من دولة أفريقية وبالتأكيد ينعدم وجودها لديهم .





كورة أونلاين kora online وكان البدري قد اعلن قائمة المنتخب المصري التي تستعد للإستحقاقات القادمة ولم تشهد القائمة وجود مفاجأت عديدة وحاول خلالها ضم بعض العناصر الجديدة مثل كريم طارق نجم طلائع الجيش وإستبعاد أيمن أشرف بسبب بعض المشاكل الخاصة بجواز السفر وضم أحمد أيمن منصور بدلاً منه.





ومن المنتظر ان تذاع المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي أوني سبورت وتايم سبورت في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



