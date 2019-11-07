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يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
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مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر مساء اليوم 7 من نوفمبر بث مباشر مباريات اليوم فى مواجهة ودية دولية تجمع بين المنتخبين ضمن الاستعداد للمباريات والبطولات الرسمية لمنتخب الفراعنة مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يقام اللقاء على ارض ملعب برج العرب كورة مباشر فى تغطية حية لمباراة منتخب مصر اليوم بدون تقطيع.
 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر مع منتخب ليبيريا فى نقل مباشر لايف ومتابعة مستمرة  مباراة مصر اليوم حيث يستضيف ملعب برج العرب في الاسكندرية اللقاء الذى يجمع بين المنتخب المصرى مع منتخب ليبيريا فى لقاء ودى للاستعداد الى مباراة كينيا ومباراة جزر القمر وقد تقرر موعدهم فى يومي 14 و18 من نوفمبر الحالي في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون بث مباشر وتحديث مستمر للقاء.


 
موعد مباراة مصر وليبيريا
بث مباشر وتغطية حية مباراة مصر مع ليبيريا حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون بث مباشر مباريات اليوم من رابط كورة مباشر مع متابعة مباراة مصر مباشر فى خدمة مجانية لمتابعى وجماهير كرة القدم المصرية مباريات اليوم بث مباشر لايف من رابط يلا كورة مباشر فى تحديث مستمر يلا كورة مباشر.
 

مباراة مصر مع ليبيريا
الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 7:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 7:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 7:00 مساء بتوقيت فلسطين

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