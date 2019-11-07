خالد الجندي مشيدا بوزير الأوقاف: "أنتجت شبابا قادرين على قيادة الأمة"

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته بما قامت به وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة، معقبًا: "لا استطيع اخفاء ما في نفسي من فرحة، طعم النجاح لذيذ ومحترم، وصدق الرسالة وصل للشعب والناس والإدارة العليا لهذه الدولة".



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه يراهن على الشباب، ويرى أن دوره أصبح تقديم مريدين وفرسان وإناس يستطيعوا حمل الرسالة، معقبًا: "اللي زي دوره خلص، ومعتقدش هنقدم أكتر من اللي قدمنا".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف انتجت شبابًا قادرين على قيادة الأمة، متوجهًا بالشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لكون وزارة الأوقاف تحولت لمعمل تفريخ علماء واعيين، وهم أبناء الواقع وقادرين على التواصل مع الناس.

