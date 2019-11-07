أخبار البورصة .. "الرقابة المالية " توافق علي إستحواذ عزالدخيلة للصلب على أسهم العز للدرفلة





أخبار البورصة المصرية





أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها علي نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المختلط المقدم من شركة العز الدخيلة للصلب والذي سيكون بنسبة 100 %من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز.





وأوضحت الرقابة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن عرض الإستحواذ يبلغ 23.07 جنيه للسهم الواحد ، أو معامل مبادلة 51 سهماً من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة وهي الشركة المستهدفةمقابل كل سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية وهي الشركة مقدمة العرض .





ووفقاً للبيان ، فقد تقدمت العز الدخيلة بعرض شراء 89.89 مليون سهم المكملة لنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وأكدت الرقابة المالية علي أن ، موافقتها على نشر الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية للعرض، أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض لافتة الي أن نشر الإعلان يستوجب على مقدم العرض شراء جميع ما يعرض عليه من أسهم دون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.





وفي أول أكتوبر الماضي ، وافق مجلس إدارة شركة حديد عز ، على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز.





وخلال تعاملات اليوم ، قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.





1.26 مليار جنيه خسائر حديد عز خلال النصف الأول من 2019





وخسرت شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” نحو 1.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 902.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وارتفعت تكلفة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 21.16 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 18.4 مليار جنيه في العام الماضي.

وتكبدت الشركة خسارة مستقلة قيمتها 30 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 1.61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 19.91 مليار جنيه في العام الماضي.





وتعمل العز الدخيلة للصلب في قطاع المواد الاساسية مع التركيز على الصلب. لديها شركات تعمل في أنحاء مصر وألمانيا والمملكة المتحدة. يقع مقر شركة العز الدخيلة للصلب في الجيزة، مصر وتم تأسيسها في يوليو 1982.

ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية 13.3 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه.



