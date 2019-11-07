عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة .. "الرقابة المالية " توافق علي إستحواذ عزالدخيلة للصلب على أسهم العز للدرفلة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها علي نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المختلط المقدم من شركة العز الدخيلة للصلب والذي سيكون بنسبة 100 %من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز.

وأوضحت الرقابة في بيان  للبورصة المصرية اليوم ، أن عرض الإستحواذ  يبلغ 23.07 جنيه للسهم الواحد ، أو معامل مبادلة 51 سهماً من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة وهي الشركة المستهدفةمقابل كل سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية وهي الشركة مقدمة العرض .

ووفقاً للبيان ، فقد تقدمت العز الدخيلة بعرض شراء 89.89 مليون سهم المكملة لنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وأكدت الرقابة المالية علي أن ،  موافقتها على نشر الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية للعرض، أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض لافتة الي أن نشر الإعلان يستوجب على مقدم العرض شراء جميع ما يعرض عليه من أسهم دون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وفي أول أكتوبر الماضي ، وافق مجلس إدارة شركة حديد عز ،  على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز.

وخلال تعاملات اليوم ، قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

1.26 مليار جنيه خسائر حديد عز خلال النصف الأول من 2019

وخسرت شركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” نحو  1.26 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 902.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وارتفعت تكلفة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 21.16 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 18.4 مليار جنيه في العام الماضي.

وتكبدت الشركة  خسارة مستقلة  قيمتها 30 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 1.61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت  إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 19.91 مليار جنيه في العام الماضي.

وتعمل العز الدخيلة للصلب في قطاع المواد الاساسية مع التركيز على الصلب. لديها شركات تعمل في أنحاء مصر وألمانيا والمملكة المتحدة. يقع مقر شركة العز الدخيلة للصلب في الجيزة، مصر وتم تأسيسها في يوليو 1982.
ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية 13.3 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم اخبار البورصة المصري

أخبار تهمك

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يومين

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام ليبيريا

منذ ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ يوم

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عز يتمسك بـ"الحديد" ويتنازل عن جميع شركاته مقابل عودته للحياة السياسية

تراجع أرباح "عز الدخيلة" 72% خلال 2017

عمومية "عز الدخيلة" تعتمد توزيع أرباح على المساهمين بـ801.8 مليون جنيه

عمومية "العز الدخيلة" تناقش توزيع أرباح يوم 28 يونيو المقبل

البورصة تعلن تنفيذ صفقة ذات حجم كبيرعلى "عز الدخيلة" بـ10.4 مليون جنيه

301.8 مليون جنيه خسائر "السويس للأسمنت " خلال 6 شهور .. 3 معلومات عن الشركة .. تعرف عليها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

12:44 م

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status