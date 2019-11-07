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«يلا شووت» ON SPORT مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر كورة ستار kora star ، اليوم 7 من نوفمبر، فى مباراة ودية دولية تجمع بين المنتخبين ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات مونديال 2022 في قطر، ويأمل حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة في تقديم مستوى أفضل في مباراته الثانية مع المنتخب القومي وذلك بعد المباراة الأولى التي قاد فيها الفراعنة للفوز على منتخب كينيا .

موعد مباراة مصر وليبيريا بث مباشر كورة لايف kora live والقنوات الناقلة لها :-
تقام مباراة مصر وليبيريا اليوم الخميس في تمام الساعة الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 7:00 مساء بتوقيت الأردن، الساعة 7:00 مساء بتوقيت سوريا، الساعة 7:00 مساء بتوقيت فلسطين الساعة الثامنة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ، والرابعة بتوقيت جيرينتش ، وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت المفتوحة كما يمكنكم متابعة البث المباشر لها عبر موقع الفجر الرياضي.

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ويغيب محمد صلاح نجم المنتخب ولاعب نادي ليفربول الانجليزي عن المباراة وذلك لتعرضه لاصابه لم تساعده على الانضمام للمنتخب وفضل البقاء في انجلترا للتعافي سريعا وهو ما حدث بالفعل ، ويغيب أيضا لاعبي فريق بيراميدز عن هذه المواجهة كقرار تأديبي من المدير الفني حسام البدري بسبب رفضهم الانتظام مبكراً في المعسكر.

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