البورصة الأمريكية تعاود تحطيم الأرقام القياسية في الارتفاع بمستهل التعاملات





عاودت البورصة الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية في الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاعي المالية والطاقة.









وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 172.7 نقطة ليسجل مستوى قياسي جديد عند 27665.3 نقطة.





كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3092.6 نقطة، وارتفع قفز مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 8455.4 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند 98.004.