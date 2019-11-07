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أحد المكرمين من الرئيس السيسي يروى تفاصيل نشأته (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:53 م
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الشيخ مصطفى عبد السلام
الشيخ مصطفى عبد السلام
رقية جمال
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هنأ الشيخ مصطفى عبد السلام، ماجيستير في قسم التفسير المُكرّم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي، الشعب المصري بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم- داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على مصر وهي في كامل عزها وأمنها واستقرارها.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أسرته مكونه من 7 أفراد، 4 ذكور و3 إناث، مشددًا على أن أشقاءه الذكور والبنات يحفظون القرآن الكريم كاملًا، مشددًا على أن والده اجتهد معهم منذ نعومة أظافرهم لتحفيظهم القرآن الكريم.

وشدد، على أن والده كان دومًا قبل وفاته يوقظهم من نومهم هو وجميع أشقاءه الذكور لأداء صلاة الفجر في عز الشتاء، ولم يسمعه يقط يسبهم طوال حياته مهما كان غاضبًا، ولم يتلفظ بلفظ سيئ نهائيًا، وكان مثل وقدوة ومدرسة تدرس، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.
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مولد النبوي توك شو الشيخ مصطفى عبد السلام أخبار مصر

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