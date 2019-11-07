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الكشف عن تميمة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:46 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية عن تميمة بطولة كأس الأمم تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في اليابان، والتى ستستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفبر الجاري.

ويستضيف ملعبي القاهرة والسلام مباريات البطولة القارية التى تقام علي الأراضي المصرية، بتواجد 8 منتخبات مقسمه علي مجموعتين، المجموعه الأولى بستاد القاهرة الدولى بتواجد منتخب مصر ومالي والكاميرون وغانا بينما المجموعه الثانية تقام مبارياتها علي ملعب السلام وتضم كل من نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ويخوض منتخب مصر اولى مبارياته بالبطولة غدا الجمعه بمواجهة منتخب مالي علي ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه مساءا ضمن مباريات الجولة الأولي، ثم يلتقي منتخبي الكاميرون وغانا علي نفس الملعب في تمام العاشرة مساءا.

وقامت اللجنة المنظنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام بعمل بروفة لإفتتاح البطولة أمس علي ستاد القاهرة، ويحيي حفل الإفتتاح فرقة شارموفرز والمطربة نسمه محجوب.

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