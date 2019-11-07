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الأهلي يطلق تطبيق خدمة الأعضاء .. وتحويل خدمات النادي إليكترونيا
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:59 م
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الفجر الرياضي
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أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم عن إطلاق تطبيق الأعضاء Alahly members ، وذلك في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون النادي من أول الأندية إلكترونيًا التي تستخدم المدفوعات غير النقدية.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة للإعلان رسميا عن التطبيق في حضور محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا و الدكتور أسامة مصطفي رئيس شركة «تواصل» المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.
يقدم المشروع خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛ كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية. كما يجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.
وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويقدم التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ليتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، للرد عليها في غضون 48 ساعة.
ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلى، والاحداث اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.
ومن جانبه أعرب دكتور أسامة مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل القائمة على تنفيذ مشروع تطبيق أعضاء النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النادي في مجال التكنولوجيا، لافتا إلى أنه أعظم ناد في المنطقة العربية والأكبر في الشرق الأوسط، وهو نموذج يحتذى به في كافة المجالات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تواصل، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة لتدشين التطبيق الجديد لخدمة أعضائه، إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أكد أن الهدف الوحيد للمشروع هو خدمة الأعضاء بأفضل طريقة ممكنة، على أن يتم تطويره لخدمة الجماهير، وهو ما كان دافعا قويا للعمل على خروج التطبيق بأفضل صورة.
وأكد الدكتور أسامة مصطفى أن هناك عدة مراحل زمنية لتقديم خدمات لأعضاء النادي الأهلي من خلال هذا التطبيق وأبرزها عرض الأمور الإلكترونية المتعلقة بالمدفوعات، والتأكد من هوية المستخدمين قبل استخدام الخدمة أثناء تجديد اشتراكات العضوية، إلى جانب توفير قائمة خدمات المطاعم وكذلك خدمة الشكاوى والتقييم وإمكانية استخدام التطبيق في تقديم ملاحظات خاصة بذلك.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تواصل أن التطبيق سيشمل المدفوعات الخاصة بالفرق والأكاديميات، كما أن هناك قسما خاصا بالنواحي الثقافية والترفيه ومسابقات للمعلومات أغلبها عن الأهلي إلى جانب قسم الأخبار الخاصة بالنادي.
وأشار إلى أن هناك خططا مستقبلية لإضافة خدمات جديدة للتطبيق، ومنها الاشتراك في برنامج الرحلات بالنادي وكذلك خدمة تذاكر دعوات الزيارات لتصبح الكترونية وهو ما يخدم الاعضاء بشكل افضل ويحقق الراحة الكاملة لهم.
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