موعد البلاك فرايداي Black Friday 2019 واقوى كوبونات خصم المتاجر أونلاين

على اعتاب بداية أفضل شهور العام للشراء كما يقال، شهر نوفمبر الذي يمتاز دون غيره بتخفيضات وعروض لا مثيل لها فى يوم الحظ يوم الفرص الذهبي "البلاك فرايداي"، لا تفوتكم الفرصة هذه المرة.

إليك مجموعة من النصائح، للاستفادة بأكبر قدر من الخصومات والعروض المميزة التى لا تتكرر، استعد الان:

تابع صفقات شهر نوفمبر حتى البلاك فرايدي 2019:

استعد من الآن ولا تنتظر الموعد الرسمي للبلاك فرايداي، والذي سوف يوافق يوم الجمعة 29 من الشهر الحالي.

جهز قائمة احتياجاتك فى كافة الاقسام بداية من الالكترونيات، والتى تحظى بعروض خاصة جدا فى تلك الفترة من العام، مثل الأزياء ومنتجات العناية والجمال، و ابدأ من الآن بالقراءة حول مميزات وافضل اماكن التسوق فى الجمعة البيضاء، وما يتعلق

جهز كوبونات الخصم وأقوى الصفقات :

تريد اقتناء كافة احتياجاتك بأقل سعر؟! طوال العام يمكنك الحصول على سعر أقل لمشترياتك من أطلب كوبونOtlobcoupon.com، وتتضاعف الخصومات لتصل لحد كبير خلال موسم البلاك فرايدي.

لتتسوق بكامل حريتك من أشهر متاجر الأزياء، مثل:

متجر اتش اند ام H&M العالمى ( كود خصم اتش اند ام ). متجر الاطفال الالكتروني العالمي مازر كير mother care، والذي يمنحك العديد و العديد من الخيارات الخاصة باحتياجات كل أم وطفل باجود الخامات واقل الاسعار، استخدام تخفيضات مذركير. منتجات باث اند بودي للعناية بالبشرة والجسم جزء هام من مشترياتنا، لا يمكن التغاضي عنه او انتظار العروض والتخفيضات الخاصة بمنتجاتها، في البشرة لا تحتاج إلى التوفير والتخفيض قدر حاجتها الى العناية والترطيب، اهتم ببشرتك واغتنم الفرصة مع كود خصم Bath and body works باث اند بودي ووركس الفعال على جميع منتجات المتجر الإلكتروني.

اقتنص العروض بداية من نوفمبر 2019:

معظم المتاجر تبدأ موسم التخفيضات قبل البلاك فرايدي بعدة أسابيع، غالبا ما تجد منتجات وصلت لسعر جيد، قد لا تصله خلال يوم البلاك فرايدي.

لذلك كن على أهبة الإستعداد دائما، لشراء المنتج طوال شهر نوفمبر والإسبوع الأول من ديسمبر.

ومن أشهر المتاجر التي تبدأ مبكرا:

متجر جوميا jumia الذي فرض نفسه و بقوة على ساحة العروض الخاصة بالبلاك فرايدي منذ بداية نوفمبر، عروض تتزايد وتيرتها بين الحين والآخر، بالإضافة الى كود خصم جوميا الفعال والحصري لدى موقع اطلب كوبون ، موقع سوق دوت كوم، حيث يستعد موقع سوق وبقوة مع عروض البلاك فرايداي والتى ستبدأ من الحادي عشر من نوفمبر الحالي، أو حتى نفاذ الكمية، استخدم كوبون سوق كوم السعودية للبلاك فرايدي على موقع أطلب كوبون.

وأخيرا ملاحظاتنا حول البلاك فرايدي، وشاركنا رأيك :

في الأعوام السابقة، حظيت بعض المنتجات بنسبة رواج أكثر، مثل الإلكترونيات، المجوهرات، الساعات، الجوالات، والأزياء.

البعض تعرض لعمليات احتيال، كان أشهرها:

تخفيضات وهمية: كأن يرتفع سعر المنتج، قبل البلاك فرايدي، ثم يعود للسعر التقليدي، خلال البلاك فرايدي، لذلك تأكد جيدا من سعر المنتج قبل البلاك فرايدي على الأقل بـ 3 أشهر. منتجات رديئة الجودة: أو معيبة: لذلك تأكد من التعليقات السلبية، وإن كان تعليق او إثنين بين آلاف التعليقات الإيجابية، فيما يتعلق بالثقة بالبائع، أو جودة المنتج، وإبتعد عن المنتجات المجهولة. فلاش سيل وهمي: وهي تضيع الكثير من الوقت، لذلك تسوق من مواقع لها شعبية وثقة أكبر.

إذا مررت بتجربة شراء خلال أحد مواسم البلاك فرايدي الماضية، شاركنا تجربتك، وتقييمك للمنتج والمتجر. ولاتنسى الإشتراك في قائمتنا البريدية في أطلب كوبون.