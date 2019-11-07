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الشارقة يفتتح مشواره بنجاح في أسيوية كرة اليد الـ22

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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بوابة الفجر
رسالة الإمارات .. مصطفى محمد
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نجح نادي الشارقة الإماراتي في تحقيق انطلاقة قوية في افتتاح البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري، بتغلبه على صاحب الأرض فريق إس كى هاوكس بنتيجة 29-22.

وبهذه النتيجة يحصد الشارقة أول نقطتين له في المجموعة الأولى، التي تضم بجواره كل من الفريق الكوري المستضيف للبطولة إس كى هاوكس،والكويت الكويتي، وزاغروس، و العربي.

و وفقا لجدول المباريات يحصل الشارقة على يومين راحة الجمعة والسبت، ثم يلاقي زاغروس، في ثاني لقاءاته في المجموعة الأحد 10 نوفمبر، ويلعب ضد الكويت الكويتي، الاثنين 11 نوفمبر، قبل أن يختتم الدور التمهيدي أمام العربي 13 نوفمبر الجاري.

حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي، وباقي الفرق تلعب في دور الترضية لتحديد المراكز من الخامس إلى الحادي عشر.

وشهدت بداية الشوط الأول تفوق ملحوظ للفريق الكوري الجنوبي، بفضل السرعة العالية في التحول من الدفاع إلى الهجوم التي أربكت لاعبي الشارقة، وتمكن إس كي هاوكس من التقدم بفارق هدفين حتى منتصف الشوط.

ورغم طلب مدرب الشارقة الجزائري سفيان حيواني وقت مستقطع قبل نهاية الثلث الأول من الشوط، إلا إن دخول لاعبي الشارقة في أجواء اللقاء جاء في الثلث الأخير، بداية من الدقيقة 22 عندما دفع حيواني بالحارس المتألق خالد سعيد، وأجرى عدة تغيرات ساهمت في تحقيق الشارقة للتعادل 10/10 في الدقيقة 25، ثم ظهرت خبرات علي زين في قيادة الفريق، حيث استطاع الشارقة التحكم في إيقاع اللعب، وإيقاف خطورة الهجوم المرتد السريع للفريق الكوري، لينهي رجال الملك الشوط الأول متقدمين بفارق هدفين 14/12، بعدما سجل زين هدف بجملة فنية رائعة مع المتألق سلطان سعيد، ليكتسب لاعبوا الشارقة ثقة كبيرة.


وفي الشوط الثاني تسيد الشارقة مجريات اللعب منذ بدايته، وتمكن من التحكم في الإيقاع، باستخدام الدفاع الضاغط لاستخلاص الكرة والاعتماد على تنويع أساليب الهجوم. ليحافظ الشارقة على فارق الهدفين معظم فترات الشوط الثاني، والذي شهد تألق لافت للحارس خالد سعيد وللجناح أحمد عبدالله وغالبية لاعبي الفريق. ليستثمر رجال الشارقة فارق الخبرات و اللياقة البدنية المتوفرة لديهم في فرض سيطرتهم تماما في نهاية الشوط على حساب إس كي هاوكس، بفارق 5 أهداف ( 29 – 22 ).


وعقب اللقاء أشاد محمد عبيد الحصان، رئيس بعثة الشارقة، بأداء اللاعبين وبروحهم العالية وتركيزهم على مدار شوطي المباراة.

وقال : « دائما ما تكون مباريات الافتتاح صعبة، خاصة عندما تلاقي صاحب الأرض في بداية المشوار، نتيجة للضغوط الواقعة على اللاعبين وتغيير الجو، بالإضافة إلى اسلوب لعب الفريق الكوري الذي يعتمد على السرعة العالية وخفة الحركة. إلا إن خبرة لاعبينا الذين خاضوا البطولتين الماضيتين، و كفاءة الجهاز الفني في التعامل مع المباراة والتغلب على حمى البداية، مكنت رجال الشارقة من تخطي هذه العقبة والدخول في أجواء البطولة.»

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