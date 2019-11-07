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مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيا بث مباشر بدون تقطيع eGyPt LIVE

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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مشاهدة مباراة مصر وليبريا
مشاهدة مباراة مصر وليبريا
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يلتقي المنتخب المصري نظيره ليبيريا وديًا مساء اليوم الخميس في إطار استعدادتهما لاستهلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

 

وتقام مباراة مصر وليبيريا في استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

وتستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية.

 

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم

 

تبدأ مباراة مصر ضد ليبيريا التي سيديرها الحكم أحمد الغندور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.


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