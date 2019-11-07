شاهد برومو بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر

النسخة الأولى



تُوج بها منتخب الجابون عام 2011، عقب فوزه على المغرب في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (الجابون والمغرب ومصر) إلى أولمبياد لندن 2012.



النسخة الثانية



تُوج بها منتخب نيجيريا عام 2015، عقب الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) إلى أولمبياد ريو دو جانيرو 2016.



النسخة الثالثة



ويأمل المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ثم حصد لقب النسخة الثالثة من البطولة.