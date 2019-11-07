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شاهد برومو بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:31 م
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الفجر الرياضي
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 لـ 22 نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.
ويستعد الفراعنة لمواجهة مالي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (النسخة الثالثة) يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي المصري كالآتي:
حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.
خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.
خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
وتعد هذه البطولة هي النسخة الثالثة بالنظام الحالي .
النسخة الأولى
تُوج بها منتخب الجابون عام 2011، عقب فوزه على المغرب في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (الجابون والمغرب ومصر) إلى أولمبياد لندن 2012.
النسخة الثانية
تُوج بها منتخب نيجيريا عام 2015، عقب الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) إلى أولمبياد ريو دو جانيرو 2016.
النسخة الثالثة
ويأمل المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ثم حصد لقب النسخة الثالثة من البطولة.
شاهد برومو البطولة
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