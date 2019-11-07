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30 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للرجال بالقاهرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اكدت 30 دولة مشاركتها فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقرر اقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجارى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى .

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن تلك البطولة تعد هامة للغاية لكونها واحدة من  مجموعة البطولات التى سبق واعتمدها الاتحاد الدولى للسلاح كمؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 .

قال ان البطولة يشارك فيها 210 لاعبا يمثلون 30 دولة هى الارجنتين واستراليا وبلجيكا والصين وكولومبيا وكرواتيا واسبانيا وانجلترا وجورجيا واليونان وهونج كونج وايران وايسلندا وايطاليا واليابان وكازاخستان وكوريا والسعودية والمكسيك وبولندا وبورتريكو والبرتغال وتايلاند وتركيا وتونس والولايات المتحدة الاميريكية وتونس بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

اضاف قائلا ان الوفود المشاركة ستبدأ الوصول اعتبارا من الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 12 نوفمبر لتبدأ التدريبات مبكرا نظرا لاهمية وقوة المنافسة فى تلك البطولة التى ستشهد منافسات للفردى والفرق .

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