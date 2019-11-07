Advertisements انفوجراف انفوجراف قطر تستغل المال السياسي لدعم التطرف فى أنحاء أوروبا الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:41 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية قطر دعم التطرف المال السياسي أنحاء أوروب أخبار تهمك عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق منذ حوالي 16 ساعة الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم منذ حوالي 6 ساعات أردوغان يحدد مكان نجل أبو بكر البغدادي منذ ساعتين و 42 دقيقة تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا منذ يومين وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة) منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة منذ حوالي 22 ساعة ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي منذ حوالي 14 ساعة "توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي منذ حوالي 11 ساعة نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو) منذ حوالي 14 ساعة "مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي منذ حوالي 10 ساعة ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟ منذ ساعتين و 44 دقيقة عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة) منذ ساعتين و 31 دقيقة أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. لحظات تشييع جثمان هيثم أحمد زكي (صور) منذ أقل من ساعتين موضوعات متعلقة فيلم وثائقي فرنسي يفضح تمويل قطر للإرهاب في أوروبا فيلم وثائقي عن تمويل قطر لقوى التطرف والإرهاب في أوروبا تسريبات جديدة تكشف "شراء" الدوحة لقاءات مع شخصيات أمريكية فيلم وثائقي يفضح قطر ويكشف دورها المشبوه في دعم الإرهابيين فيلم وثائقي جديد يفضح قطر أحد مؤلفي كتاب "أوراق قطر" يفضح الدوحة