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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر On Sport المفتوحة مصر الآن I7SRY رابط ماتش EgYpT اليوم SALAH

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:33 م
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مشاهدة مباراة مصر وليبريرا
مشاهدة مباراة مصر وليبريرا
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يلتقي المنتخب المصري نظيره ليبيريا وديًا مساء اليوم الخميس في إطار استعدادتهما لاستهلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

 

وتقام مباراة مصر وليبيريا في استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

 

وتستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية.

 

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم

 

تبدأ مباراة مصر ضد ليبيريا التي سيديرها الحكم أحمد الغندور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 


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مصر وليبيريا مصر ضد ليبيريا رياضة اليوم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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