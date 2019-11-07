هذا ما لم يكشفه أردوغان عن زوجة أبو بكر البغداد

كشف مسؤول تركي، عن ما لم يقله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن أرملة زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي.

ووفقًا لقناة العربية، كشف المسؤول التركي، اليوم الخميس، لا سيما لجهة تاريخ القبض على الزوجة الأولى للبغدادي، ما أثار تساؤلات حول توقيت الكشف عنها، لاسيما أن الإعلان أتى قبيل زيارة وشيكة لأردوغان إلى واشنطن.

وقال المسؤول التركي، إن أرملة البغدادي اعتقلت في الثاني من يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، مع ابنته. وأضاف أنها كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد الكبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل ان اسمها ليلى جبير.

كما أشار المسؤول إلى أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي إن أيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية. وأضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

يذكر أن الرئيس التركي كان أعلن لأول مرة، الأربعاء، عن اعتقال أرملة البغدادي. وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته - أُعلن ذلك للمرة الأولى - لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر". وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وقُتل زعيم داعش الأسبوع الماضي في عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.