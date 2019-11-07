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صعود جماعي لمؤشرت بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:29 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود شبه جماعى للقطاعات ، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 17.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5693.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 20.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 11.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4753.69 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 111.6 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 4305 صفقة.
 
8 قطاعات ارتفعت ببورصة الكويت في ختام التعاملات 

وعلي مستوي القطاعاات ببورصة  الكويت فقد ارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية وحيداً بنسبة 0.05%.
 
الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت 

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً إنخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 7.34%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.72%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.96% ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 6.78%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.64%.
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