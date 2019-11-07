Advertisements
تعرف على أقوى عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر نوفمبر الجارى
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
Advertisements
عروض كارفور مصر اليوم 7 نوفمبر 2019
يطرح كارفور العديد من العروض والتخفيضات على الكثير من السلع التى يطرحها للمستهلك خلال عروض شهر نوفمبر الجارى في كافة محافظات الجمهورية، وتضمنت عروض كارفور شهر نوفمبر مجموعة مميزة من الخصومات على الأجهزة الكهربائيات والتكنولوجية بالإضافة إلى اداوات الطبخ والمنزل والسلع الغذائية.
عروض كارفور خلال شهر نوفمبر الجارى
يستمر كارفور على طرح المزيد من الخصومات على الالكترونيات ومنها التلفزيونات والهواتف المحموله نظرا لما تمثلة من اهمية كبيرة لدى المستهلك المصرى، حيث تضمنت كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.
عروض السلع الغذائية في كارفور خلال شهر نوفمبر
شملت عروض كارفور خلال نوفمبر الجارى اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
Advertisements