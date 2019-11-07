تعرف على أقوى عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر نوفمبر الجارى

عروض كارفور خلال شهر نوفمبر الجارى

يستمر كارفور على طرح المزيد من الخصومات على الالكترونيات ومنها التلفزيونات والهواتف المحموله نظرا لما تمثلة من اهمية كبيرة لدى المستهلك المصرى، حيث تضمنت كتالوج عروض كارفور شهر نوفمبر على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.







