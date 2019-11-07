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الدماطي : تطبيق الأهلي منصة متكاملة لتقديم الخدمات لأعضاء القلعة الحمراء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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محمد الدماطي
محمد الدماطي
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أكد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشروع تطبيق أعضاء النادي الأهلي يبقى مشروعا مهما للغاية في هذه المرحلة التي تشهد غزوا تكنولوجيا على مستوى العالم بعدما أصبحت شركات التكنولوجيا في صدارة الشركات العالمية.

وقال الدماطي في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التطبيق الجديد لخدمة أعضاء النادي الأهلي، إنه سبق أن أعلن عن شكل مبدئي وتجريبي لهذا التطبيق خلال الفترة التي سبقت تولي المجلس الحالي المهمة رسميا في 30 نوفمبر 2017، ولكن الأمر احتاج لبعض الوقت لإنهاء الأمور المتعلقة بالعرض الفني والمالي والمناقصات وغيرها من الأمور الإدارية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق بث تجريبي للتطبيق في يوليو الماضي، وتم من خلاله تجديد 2200 عضوية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات التكنولوجية المستقبلية لتطوير هذا المجال؛ تأكيدا لرغبة الأهلي في احتلال الريادة التكنولوجية بين الجميع.

وأوضح أن مشروع التطبيق سيصبح بمثابة منصة متكاملة لأعضاء الجمعية العمومية تشمل جميع الخدمات ومن بينها تجديد العضويات وتسديد الاشتراكات، وتقييم خدمات المطاعم والمنافذ داخل النادي بجميع فروعه مع العمل علي تقديم كافة الخدمات للجماهير مستقبلا .

وأشار  الدماطي إلى أن مهمة مجلس الإدارة  المتعلقة بالتطبيق تنتهي عند إطلاقه، حيث تصبح الخطوة القادمة موكلة للإدارة التنفيذية من أجل متابعة كل شيء يتعلق بالتطبيق ومتابعة كافة الشكاوى المقدمة من الأعضاء والوقوف على اقتراحاتهم ومطالبهم ومعرفة كافة الأمور المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية.

وذكر عضو مجلس إدارة النادي إن التطبيق يضم من ثلاث إلى أربع خدمات بشكل أولي، على أن تشهد الفترة المقبلة استكمال باقي الخدمات التي توفر كافة احتياجات ومطالب أعضاء النادي على كافة الأصعدة والمستويات والخدمات، حيث يبقى التعامل مع التطبيق والوقوف على مطالب الأعضاء ومقترحاتهم ورؤيتهم أفضل كثيرا من إبداء هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الدماطي أن مجلس إدارة النادي الأهلي  يتعامل بشكل تكنولوجي مع جميع الأمور طوال الشهور الماضية من خلال (التابلت)، وذلك في إطار خطة التحول التكنولوجي الذي يسعي الأهلي إلي تطبيقه في كافة مجالات النادي.


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