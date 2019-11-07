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أستاذ استثمار: الدولة تستهدف تحسين مستوى معيشة الفرد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:28 م
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الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن افتتاح المشروعات القومية يؤكد على كم المجهود الكبير المبذول، حيث أن الدولة تستهدف خلق مناخ جيد للاستثمار، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه كلما افتتحت الدولة مشروعات جديدة، كلما تحسن وضع الدولة، وازدادت فرص الاستثمار بها، منوها إلى أن الدولة شهدت قفزات كبيرة على مستوىات مختلفة.

وأكد أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتحسين مستوى معيشة الفرد، والدولة تدرك حجم التحديات، ولهذا هى مستمرة في تنفيذ خطتها التنموية، لتحسين مستوى المعيشة.
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