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يحيى حمزة يشيد بالاستعدادات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي يحيى حمزة بالاستعدادات لتنظيم بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما والتي تقام في مصر في الفترة من ٨ ل ٢٢ من الشهر الجاري.

وقال يحيى حمزة عبر برنامجه تايم لايف عبر شاشة تايم سبورتس "أتوقع خروج البطولة من الناحية التنظيمية بصورة جيدة كما حدث في بطولة أفريقيا للكبار والتي استضافتها مصر منذ عدة أشهر".

وأضاف "يجب الوقوف خلف المنتخب ومساندة الفراعنة لتحقيق البطولة المقامة على أرض مصر".

واختتم قائلا " أتمنى حضور الجماهير بكثافة ودعم المنتخب في كل مبارياته".
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