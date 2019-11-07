الشاهد يلتقي بالرئيس الجزائري ويسلّمه رسالة خاصة من قيس سعيّد

إلتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم، الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح بالقصر الرئاسي بالجزائر، وسلّمه رسالة صداقة ومودة للشعب الجزائري والقيادة الجزائرية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.





وقد تناول اللقاء علاقات التعاون والأخوة القائمة بين تونس والجزائر، وسبل مزيد دفعها وتدعيمها، كما استعرض التحديات المشتركة بين البلدين وخاصة منها الأمنية.





وأفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحفي عقب المقابلة، أن زيارته الى الجزائر الشقيقة جاءت بتوصية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي كلّفه بتبليغ رسالة صداقة واخوة ومودة للشعب الجزائري الشقيق والقيادة الجزائرية، مشددا على ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيكون في زيارة رسمية الى الجزائر في غضون الاسابيع القليلة القادمة.





وشدّد يوسف الشاهد على أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، يؤكد على اهمية العلاقات التونسية الجزائرية، هذه العلاقات الراسخة في التاريخ والتي تتنزل عند ارادة الشعوب ورغبة الشعبين التونسي والجزائري في مستقبل أفضل.





ووصف رئيس الحكومة هذا اللقاء بالمهم جدا، حيث وقع التأكيد خلاله على ضرورة العمل المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه تونس والجزائر مثل التحديات الأمنية، مضيفا في هذا السياق بان التنسيق الامني مستمر بصفة شبه يومية بين القوات الامنية التونسية والجزائرية، وكذلك هو الشأن من الناحية الاقتصادية والثقافية ورغبة البلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون في جميع المجلات الى مستويات أفضل.





وحيّا يوسف الشاهد القيادة الجزائرية على حسن الضيافة، معتبرا ان هذا الكرم ليس بغريب عن الجزائريين قيادة وشعبا، معبرا عن تفاؤله بمسقبل أفضل للشعبين التونسي والجزائري، ومؤكدا ان العلاقات التونسية الجزائرية ستبقى راسخة، داعيا الى مزيد ترسيخها والارتقاء بها الى أفضل المراتب.