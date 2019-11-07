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180 فارسا وفارسة يتنافسون على 600 الف جنية جوائز البطولة الدولية للفروسية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
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يفتتح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط اليوم الخميس فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية والتى تقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 نوفمبر الجارى على ملاعب مركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة باهرامات الجيزة ، يشارك فى البطولة 180 فارسا وفارسة من العديد من دول العالم والذين ينافسون على جوائز البطولة البالغ قيمتها 600 الف جنيه مصرى ، ويحضر افتتاح البطولة اليوم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وعدد من الضيوف الأجانب الذين يحرصون على حضور البطولات التى تنظمها مصر فى السنوات الأخيرة .

يشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية التى تقام على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجارى ، والثانية فى المدة من 14 وحتى 16 من نفس الشهر ، من أهم الدول المشاركة فى البطولة ، هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا والتشيك ، والذين يتنافسون على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، وحرص عدد من فرسان الدول الأوروبية والأمريكتين الذين تأهلو لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بأمريكا فى أبريل القادم .

ويتخلل البطولة الدولية ، إقامة البطولة الأفريقية الأولى التى تنظمها مصر بمشاركة 9 دول منها جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس والجزائر وليبيا ، كما يقام على هامش البطولة الدولية ثلاث مسابقات للفرسان للصغار فى الاعمار السنية المختلفة ضمن البطولات التى تقام نهائياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل .
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