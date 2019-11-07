180 فارسا وفارسة يتنافسون على 600 الف جنية جوائز البطولة الدولية للفروسية

يشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية التى تقام على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجارى ، والثانية فى المدة من 14 وحتى 16 من نفس الشهر ، من أهم الدول المشاركة فى البطولة ، هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا والتشيك ، والذين يتنافسون على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، وحرص عدد من فرسان الدول الأوروبية والأمريكتين الذين تأهلو لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بأمريكا فى أبريل القادم .







ويتخلل البطولة الدولية ، إقامة البطولة الأفريقية الأولى التى تنظمها مصر بمشاركة 9 دول منها جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس والجزائر وليبيا ، كما يقام على هامش البطولة الدولية ثلاث مسابقات للفرسان للصغار فى الاعمار السنية المختلفة ضمن البطولات التى تقام نهائياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل .