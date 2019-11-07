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أول تعليق برلماني حول اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:20 م
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الجوهري
الجوهري
إسلام شعراوي
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قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، إن نتائج اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة مبشرة للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ حقوق مصر المائية، وحقوق إثيوبيا فى التنمية.

وأوضح "الجوهري"، أنه كان من المهم تدخل أطراف أخرى فى الملف، بما يضمن الوصول إلى اتفاق متوازن خاصة مع كل المفاوضات التى أجريت خلال السنوات الماضية دون الوصول لنتيجة مرضية للجميع.
 
وتابع: "نتمنى أن يكون هناك نتيجة فعالة من اجتماعات واشنطن"، لافتا إلى أن رعاية دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المفاوضات يساعد في الوصول لنتيجة تحفظ حقوق مصر فى هذا الملف الشائك، خاصة أن هناك علاقة استراتيجية ببين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى الوصول لاتفاق عادل يحفظ الاستقرار ويدفع عجلة التنمية فى منطقة الشرق الأفريقى بالكامل دون الإضرار بمصالح أى طرف لافتا إلى أن الرئيس السيسى حرص على طريق التفاوض حتى النهاية.

وأعرب وزير الخارجية، عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية، قال في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي برعاية أمريكية مُقَدَرة وبمشاركة رئيس البنك الدولي، أن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضح ومحدد، حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.
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اللواء سلامة الجوهري

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