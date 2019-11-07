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"طيور فقيرة" في ثاني أيام بانوراما الفيلم الأوروبي بسينما الزمالك

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:12 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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عرضت سينما الزمالك، منذ قليل، الفيلم التسجيلي "طيور فقيرة"، ضمن عروض اليوم الثاني من بانوراما الفيلم الأوروبي.

 

"طيور فقيرة" انتاج السويد والمملكة المتحدة لعام ٢٠١٩، من إخراج إلين فِسك وإلينور هالين، وسبق عرضه في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان هوتدوكس ٢٠١٩، وهو حاصل على جائزة ألبرت ميلز لأفضل مخرج تسجيلي جديد بمهرجان ترابييكا السينمائي الدولي ٢٠١٩.

 

وتضم البانوراما في دورتها الثانية عشر،  "8" أقسام، أحدثها هو قسم "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود"، إضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة، وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" و"عروض خاصة"، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "٧٩" فيلمًا من قرابة ٤٠ بلد مختلف.

 

وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.

 

بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.


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