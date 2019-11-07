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جامعة المنوفية تفوز بالمسابقة النهائية لنموذج المحكمة الصورية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:09 م
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الفريق
الفريق
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فاز فريق كلية الحقوق جامعة المنوفية، بالمراكز الأفضل في المسابقة النهائية لنموذج المحكمة الصورية، التي جرت في رحاب كلية الحقوق جامعة المنوفية بمشاركة متميزة وقوية من طلاب وطالبات من كليات الحقوق بجامعات حلوان والزقازيق وعين شمس، ويضم فريق جامعة المنوفية الفائز الطلاب أحمد طارق، يمنى جمال، وسام أيمن، سلمى خالد، منار المسلمي ومروة المسلمي.

تمت المسابقة تحت رعاية الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق لجامعة المنوفية والدكتور رضا العبد مدير العيادة القانونية، وأشاد الدكتور رضا بالمشاركة الرائعة والمتميزة بين طلاب وطالبات الجامعات المشاركة.

كما أظهرت المسابقة المنافسة القوية بين الجميع تميزهم علمياً وخلقيًا ومدى الإضافة النوعية مهنياً، التي قدمها النموذج لهم من خبرات تبشر بقدرتهم على المنافسة في المسابقات الإقليمية والدولية.
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