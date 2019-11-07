محافظ أسيوط يهنئ الأنبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه الـ33





وجاء ذلك بحضور اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أيمن حسني مدير جهاز الأمن الوطني، والعميد أيمن عبدالمقصود رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد أحمد قدري، وكيل جهاز الأمن الوطني بأسيوط، والعميد أحمد رجائي، نائب رئيس جهاز المخابرات الحربية بأسيوط، والمقدم سامح كمال، بقطاع الأمن الوطني، والعميد أشرف مرسي، مدير إدارة المرور بالمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والمهندسة نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.



وعبر محافظ أسيوط، عن خالص تحياته وتقديره نيابة عن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للأنبا لوكاس بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 33 لتجليسه على كرسي ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والذي يتم الاحتفال به سنويًا في جو من الحب والسلام يجسد قوة العلاقات بين فئات الشعب مسلمين وأقباط مشيدًا بدور الأنبا لوكاس في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة والمشاركة في مبادرات "أسيوط بلا أمية" و"أسيوط بلا ثأر" ومبادرات التنمية المجتمعية.



كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير للوزير المحافظ ولجميع القيادات التي شاركت في تقديم التهنئة بتلك المناسبة داعيًا الجميع إلى التعاون لدفع عجلة البناء واستكمال مشروعات التنمية وبناء الإنسان المصري.



قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، التهنئة للأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب بمناسبة عيد تجليسه الـ 33 وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.