الشناوي يكشف أسرار في حياة هيثم أحمد زكي: كان يعيش في عالم خاص به (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان هيثم أحمد زكي عان في حياته، لافتًا إلى أن "هيثم" عان جزء شخصي أنه كان متقوقع بعكس والده الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان متفاعل مع المحيطين به بدرجة كبيرة، بينما "هيثم" كان يعيش في عالم خاص به.





وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه في أحد المرات التقى "هيثم" وتحدث معه عن أنه منعزل عن الناس، فأبلغه أنه محتفظ برقم والده حتى يتواصل عليه مع من كانوا يحبوا والده.



