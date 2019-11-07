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الشناوي يكشف أسرار في حياة هيثم أحمد زكي: كان يعيش في عالم خاص به (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:33 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنان هيثم أحمد زكي عان في حياته، لافتًا إلى أن "هيثم" عان جزء شخصي أنه كان متقوقع بعكس والده الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان متفاعل مع المحيطين به بدرجة كبيرة، بينما "هيثم" كان يعيش في عالم خاص به.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أنه في أحد المرات التقى "هيثم" وتحدث معه عن أنه منعزل عن الناس، فأبلغه أنه محتفظ برقم والده حتى يتواصل عليه مع من كانوا يحبوا والده.

وتابع الناقد الفني، أن بعض الفنانين كانوا يريدوا أن يتواصلوا معه ولا يستطيعوا الوصول له، موضحًا أن هشام فؤاد خال "هيثم" كان يقيم معه ويرعاه، وتوفى منذ فترة، وكانت جدته هى التي تربيه، وكان "هيثم" مفتقد لأمه ولجده الذي توفى بعد والدته بفترة قليلة، وفقد جدته وخاله، وكل هذا أثر فيه، مشددًا على أن "هيثم كان شخصية تتحب".
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