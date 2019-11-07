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تعرّف على نتائج آخر حملة أمنية بسيدي البشير..

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام وخاصّة محاولات النشل والسّرقة ومخالفة قوانين الطرقات وعدم تطبيق القانون، قامت يوم 06 نوفمبر 2019 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بمشاركة 04 حضائر تابعة لوحدات الطريق العمومي و05 دوريّات دراجية تابعة لإقليم الأمن الوطني بتونس وفريقين تابعين لإدارة الشرطة الفنية والعلمية بحملة أمنيّة بمرجع نظر منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:


- إلقاء القبض على 09 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- إلقاء القبض على شخص مفتش عنه من أجل الفرار من السجن المدني بالمنستير منذ أحداث الثورة وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدّة 07 سنوات من أجل السرقة.

- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- مباشرة 03 قضايا عدليّة موضوعها "إرشاء موظف حال مباشرته لوظيفه، السرقة بالنطر وحجز هاتف جوال وحجز أشياء مجهولة المصدر وحجز مجموعة من الهواتف الجوالة".

- ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر القنب الهندي وإحالته على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث معه

- إيقاف 04 أشخاص من أجل السرقة.
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