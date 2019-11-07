شاهد.. لحظة تشييع جثمان هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير (فيديو)

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير الرياضة المصرية.

الجنازة خرجت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب الصلاة عليه، ومن المقرر دفنه بمقابر العائلة بجوار والده أحمد زكي بطريق الفيوم.













أبرز الحضور

حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير.

ومن أبرز هؤلاء النجوم: النجم محمد هنيدى، الفنان أشرف زكى، النجمة دلال عبد العزيز، كابتن أحمد شوبير، مصطفى هريدى، حسنى شتا، ايتن عامر، محمد عبد الرحمن، طارق عبد العزيز، نهال عنبر، باسم سمرة .

تفاصيل الوفاة

هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس، اثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد على اتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وقامت بكسر الباب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تبين ان سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة.

أخر أعماله الفنية

كان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى شارك في رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام".

المسلسل بطولة كلا من ميرهان حسين، محمد رجب، إدوارد، محمود البزاوى، محمد على رزق، نورهان، سارة المسعودى، عماد رشاد، حنان سليمان، تأليف إسلام حافظ، إنتاج سينرجى.