القبض على كهل محلّ 17 منشور تفتيش بسوسة

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 06 نوفمبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة من إلقاء القبض على شخص (44 سنة قاطن بولاية صفاقس).





ويعد الشخص المذكور، فارّ من 17 منشور تفتيش صادر في شأنه لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة، من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها "مخالفة قانون النقل، السّرقة، التحيّل، تكوين وفاق والتدليس".





وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 01، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.