ماكرون واصفًا وضع الناتو: "يعيش حالة موت سريري"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حلف الناتو بأنه يعيش حالة "موت سريري".

وقال ماكرون، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتحديد الأهداف الاستراتيجية للحلف.

وأضاف: "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعياً من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.

وشهدت العلاقات التركية الأوروبية، والفرنسية على وجه التحديد، مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، مع ارتفاع نبرة الانتقادات الفرنسية للعملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وكانت ألمانيا وهولندا، وفرنسا أعلنت الشهر الماضي تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا، وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

كما ندد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالضربات التركية على الأكراد في شمال شرقي سوريا.

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، الشهر الماضي (أكتوبر) سفير تركيا في باريس إثر العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا.