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عاجل.. الزمالك يحسم موقف الراحلين في يناير

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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حسم مسئولو نادي الزمالك مصير بعض نجوم الفريق بعد العروض الشفهية في الفترة الماضية وذلك برفض التفريط في العناصر الأساسية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وظهرت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رغبة بعض الأندية الخليجية في الحصول على خدمات كارق حامد ومحمود علاء وفرجاني ساسي في يناير المقبل.

 

وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك، أن هناك سببان يمنعان رحيل أي لاعب في شهر يناير المقبل، أولهما أن إدارة النادي تسعى للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي سواء المحلية أو الإفريقية.

 

أما السبب الثاني هو عدم قدرة النادي على التعاقد مع بدائل مميزة في ظل وجود مكان واحد فقط شاغر بالقائمة المحلية ونفس الأمر بالنسبة للقائمة الأفريقية.

 

وكان مجلس إدارة الزمالك اتخذ من قبل قرارا بتعديل عقود طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرحيم "جنش"، وذلك بسبب تألقهم مع الفريق الأبيض إلى جانب تعويضهم بعد رفض العروض الخليجية المقدمة لهم.

 

وتحدث مسئولو الزمالك مع اللاعبين، وطالبوا بنسيان فكرة الرحيل في يناير بشكل نهائي، خاصة أن النادي يسعى للحفاظ على قوامه الأساسي في الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات.

 

 

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

قرعة دوري أبطال إفريقيا

 

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

 

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو  ، الوداد المغربى

 

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

 

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

 

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

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