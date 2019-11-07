بومبيو: أمريكا لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية.

وطالب بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بضرورة التعامل مع تجاوزات إيران واستفزازاتها المستمرة.

واعتبر بومبيو، أن أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض "ابتزازها النووي واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها".

كما اعتبر أن الموقف الإيراني يدل على نية طهران ابتزاز المجتمع الدولي للقبول بإرهابها وعنفها

إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على تقويض سيادة جيرانها

وقد أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، أمس الأربعاء، بأن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.

كما تحظر الصفقة المواد النووية من فوردو، ومن خلال ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، سينتقل المرفق من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث ليصبح موقعًا نوويًا نشطًا.

وقال التلفزيون "مع وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بضخ غاز (اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في فوردو".

كما ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الصفقة، باللوم على الولايات المتحدة في التراجع عن التزاماتها النووية، قائلًا إن فوردو ستستأنف قريبًا بالكامل أنشطة تخصيب اليورانيوم.