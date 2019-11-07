Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو: أمريكا لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:15 م
Advertisements
بومبيو
بومبيو
وكالات
Advertisements

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية.

 

وطالب بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بضرورة التعامل مع تجاوزات إيران واستفزازاتها المستمرة.

 

واعتبر بومبيو، أن أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض "ابتزازها النووي واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليها".

 

كما اعتبر أن الموقف الإيراني يدل على نية طهران ابتزاز المجتمع الدولي للقبول بإرهابها وعنفها

 

إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على تقويض سيادة جيرانها

 

وقد أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، أمس الأربعاء، بأن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، مما أبعدها عن الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية التي كبحت نشاطها النووي.

 

كما تحظر الصفقة المواد النووية من فوردو، ومن خلال ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، سينتقل المرفق من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث ليصبح موقعًا نوويًا نشطًا.

 

وقال التلفزيون "مع وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بضخ غاز (اليورانيوم) في أجهزة الطرد المركزي في فوردو".

 

كما ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الصفقة، باللوم على الولايات المتحدة في التراجع عن التزاماتها النووية، قائلًا إن فوردو ستستأنف قريبًا بالكامل أنشطة تخصيب اليورانيوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منشأة فوردو النووية منشأة فوردو غاز اليورانيوم بومبيو التلفزيون الحكومي الإيراني

أخبار تهمك

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أردوغان يحدد مكان نجل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ أقل من ساعة

أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

منذ أقل من ساعتين

الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير الطاقة الذرية يصل إيران لبحث آخر التطورات النووية

أمريكا تتهم طهران بالقيام بـ"أنشطة نووية محتملة غير معلنة"

خطوة إيرانية جديدة لتخفيض التزاماتها النووية

إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو

إيران تخترق الصفقة النووية وتضخ اليورانيوم في مصنع فوردو

الكونجرس يسعى لإلغاء الإعفاءات الصادرة لأطراف صفقة إيران النووية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

05:26 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status