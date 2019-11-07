Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "الإداري" يوقف قرار وزير الشباب بضم استاد الإسماعيلية لـ"استادات"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان أحمد عثمان بصفتة، ووقف قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1007 لسنة 2019 المتضمن تشكيل لجنة لتسليم استاد الاسماعيلية لشركة استادات.

واختصمت الدعوى التي حملت 4210 لسنة 74ق كل من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، محافظ الاسماعيلية بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن هذا الاستاد ملكا للنادي الإسماعيلي وقدم الطاعن حافظة مستندات للمحكمة تثبت ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد، ولم تقدم مديرية الشباب والرياضة أي مستندات تفيد أحقيتهم في استغلال الاستاد أو ملكيته.
Advertisements

أخبار تهمك

الدكتورة مها العطار تكشف سببين في وفاة هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ ساعة

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

منذ أقل من ساعتين

أردوغان يحدد مكان نجل أبو بكر البغدادي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

05:26 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

01:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status