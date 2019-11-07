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"أسعار الذهب".. تعرف على سعر الذهب اليوم عيار 21
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:59 م
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في إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها وخاصة الفئة المهتمين بالذهب والأعيرة، ويرغبون في معرفة عيار أسعار الذهب ويبحث معظم الناس عن سعر الذهب عيار 21 لكونه الأكثر تداولا في مصر، ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 7/11/2019.
عيار أسعار الذهب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل حوالي 577.66 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل حوالي 677.63 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 774.42 جنيها .
سعر الجنيه الذهب سجل حوالي 5,421 جنيها.
أسعار الذهب في محلات الصاغة.. تعرف على سعر عيار 21
سعر الذهب عيار 24 سجل 762 إلى 765
سعر الذهب عيار 22 سجل من 699 إلى 701
سعر الذهب عيار 21 سجل 672 إلى 673
سعر الذهب عيار 18 سجل 572 إلى 573
سعر الذهب عيار 14 سجل 445 إلى 446
سعر الجنيه الذهب سجل 5,336 إلى 5,352
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