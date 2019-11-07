"أسعار الذهب".. تعرف على سعر الذهب اليوم عيار 21

في إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها وخاصة الفئة المهتمين بالذهب والأعيرة، ويرغبون في معرفة عيار أسعار الذهب ويبحث معظم الناس عن سعر الذهب عيار 21 لكونه الأكثر تداولا في مصر، ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 7/11/2019.





عيار أسعار الذهب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل حوالي 577.66 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 سجل حوالي 677.63 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 774.42 جنيها .

سعر الجنيه الذهب سجل حوالي 5,421 جنيها.





أسعار الذهب في محلات الصاغة.. تعرف على سعر عيار 21



