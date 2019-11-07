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"أسعار الذهب".. تعرف على سعر الذهب اليوم عيار 21

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:59 م
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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في إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها وخاصة الفئة المهتمين بالذهب والأعيرة، ويرغبون في معرفة عيار أسعار الذهب ويبحث معظم الناس عن سعر الذهب عيار 21 لكونه الأكثر تداولا في مصر، ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 7/11/2019.

عيار أسعار الذهب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  حوالي  577.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل حوالي 677.63 جنيها .
 
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 774.42 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب سجل حوالي 5,421  جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة.. تعرف على سعر عيار 21

سعر الذهب عيار 24 سجل 762 إلى 765

سعر الذهب عيار 22 سجل من 699 إلى 701

سعر الذهب عيار 21 سجل 672 إلى 673

سعر الذهب عيار 18 سجل 572 إلى 573

سعر الذهب عيار 14 سجل 445 إلى 446

سعر الجنيه الذهب سجل 5,336 إلى 5,352
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