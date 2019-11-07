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وزير الثقافة تنعى هيثم أحمد زكى: "القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:04 م
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
سعد نبيل
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حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على نعي رحيل الفنان الشاب هيثم احمد زكى الذى توفى، في الساعات الاولى من صباح اليوم، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عامًا، 

ومن جنانبها قالت الوزيرة، إن القدر لم يمهله لاستكمال مشواره الفنى الذى بدأه بنجاح، مشيرة ان فن الدراما المصرية فقد احد ابنائه الواعدين".

يشار ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلان الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد، ولد فى  4 أبريل 1984، وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

أفلامه:

حليم 2005_2006 ، البلياتشو 2007، كف القمر 2011، نقطة دم 2011 ، سكر مر 2016، الكنز 2017، الكنز 2 2018.

المسلسلات

الجماعة 2010 - ضيف شرف، دوران شبرا 2011، الصفعة 2012، إمبراطورية مين (مسلسل) 2014 - ضيف شرف، السبع وصايا 2014، استاذ و رئيس قسم 2015، مصاعب الغربة 2015 - تحت الإعداد، كلبش2-2018.

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