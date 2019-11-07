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جوارديولا: أتالانتا مثل طبيب الأسنان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:06 م
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جوارديولا
جوارديولا
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أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللعب ضد أتالانتا أشبه بالذهاب إلى طبيب الأسنان، بعد تعادل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (1-1) مع الفريق الايطالي، المشارك لأول مرة بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وخسر أتالانتا أول ثلاث مباريات، في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية، ومنها هزيمة (5-1) أمام سيتي.

لكن جوارديولا قال إن السجل المتواضع لمنافسه، لا يعني أنه من السهل التغلب عليه.

واضطر جوارديولا للاعتماد على 3 حراس مرمى، في مباراة الأمس، بعد إصابة إيديرسون وطرد كلاوديو برافو، ومشاركة المدافع كايل ووكر كحارس بديل.

وقال المدرب الإسباني "كل الإيطاليين يخبرونك بأن تحقيق أربع نقاط أمامهم نجاح كبير لنا.. اللعب ضد أتلانتا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان، إنه أمر صعب جدا، وكنا نعرف ذلك، وظهرنا بشكل رائع".

وعن تفسيره لتعثر أتالانتا، أجاب "الفريقان الآخران بالمجموعة قويان جدا، شاختار ينافس في البطولة كل عام، ويحظى بخبرة كبيرة، ودينامو زغرب مفاجأة ومنافس قوي حقا.. إنها بطولة صعبة".

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