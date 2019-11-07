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"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:58 م
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اللقاء
اللقاء
سحر فاروق الحمداني
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احتفلت مديرية الأوقاف بأسيوط، بذكرى المولد النبوي الشريف، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب ايهاب مبروك، نائب رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، نيابة عن قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عصام غانم، مدير فرع الأمن العام، واللواء أيمن حسني، مدير جهاز الأمن الوطني، والعميد أيمن عبد المقصود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد أحمد قدري، وكيل جهاز الأمن الوطني بأسيوط، والعميد أحمد رجائي، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية بأسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء الوزرارات، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والدينية الاسلامية والمسيحية، ولفيف من العلماء والأئمة والخطباء بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورية وتلاة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات للدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، كما تضمن الحفل تواشيح وابتهالات دينية للشيخ يسري عبدالرحمن عن ذكرى مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتكريم لعدد من القيادات الدينية والفائزين في مسابقة الأبحاث عن المولد النبوي الشريف.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، خلال كلمته، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية في الأعمال والمبادئ والتعاليم الدينية والعمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب حيث إنه رسالة من السماء إلى البشرية جمعاء وحتى قيام الساعة مقدمًا التهاني للشعب المصري عامة ولأهل أسيوط خاصة وللقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بكافة مستوياتها متمنيًا مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف فضيلة الشيخ عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الاحتفال بميلاد الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم، الذي حمل كل معاني الإنسانية هي ذكرى ميلاد النور الذي أهداه الله للبشرية جمعاء حيث كان خاتم النبيين نموذجًا عمليًا لصحيح الاسلام وتعاليمه السمحة مؤكدًا على وجوب الفرح والاحتفال بميلاده الكريم مع الاحتفال الحقيقي بأن نحيي هذه الأخلاق والقيم والمبادئ قولًا وعملًا وان تكون منهجًا في الحياة كافة وان نتعامل مع الجميع دون النظر إلى اجناسهم أو معتقداتهم ؛ داعيًا ان يحفظ الله مصر قيادة وشعبًا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
"أوقاف" أسيوط تحتفل بذكرى المولد النبوي بحضور القيادات التنفيذية والشعبية
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