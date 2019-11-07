رئيس "أبوقرقاص": تكثيف حملات النظافة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



وتابع رئيس المركز أعمال النظافة العامة بشوارع القرية بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية ومداخل القرية، كما تابع سير العمل وانضباط العاملين بالوحدة للوقوف على أخر الانجازات التي تم تنفيذها، بالإضافة لمناقشة الطلبات المقدمة للمواطنين للتعرف على المشكلات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.





كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات العلاجية للمواطنين بالقرى، مؤكداُ ان الوحدة المحلية تتابع بشكل مستمر القطاعات الخدمية بالمركز، وتكثيف حملات النظافة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



على جانب آخر نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 1274 محضر منها 1200ازالة إدارية و50 محضر إشغال طريق و13 محضر إدارة محلات بدون ترخيص وإيقاف حالة مباني في المهد و10محاضر بائع متجول وذلك بطريق البحر وشارع الحرية شرق المحطة بمدينة بني مزار.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لقرية المعصرة حملة نظافة وتمهيد للطرق بالجليدر داخل القرية ورفع كفاءة أعمال النظافة وذلك للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للقرية والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.





أكد رئيس المركز على تنظيم حملات الإزالة بشكل مستمر ودوري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه يجري حاليا رفع كفاءة وإعادة بناء 140 منزلا بقرية الشيخ عبادة والعزب المجاورة بمجلس قروي الروضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من اجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأضاف أن الوحدة المحلية مركز ملوي تتابع أعمال إعادة إعمار المنازل تمهيدا لتسليمها للأهالي، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.



من جانبه تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي الاعمال،مؤكدا أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرية وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية

تفقد العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، قرية جريس، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية، تنفيذاُ لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة الحالة العامة بشوارع والاحياء بالمركز.