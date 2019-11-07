بعد إخلاء سبيلها.. تجديد حبس حبيب "فتاة العياط" وصديقه 45 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس حبيب "فتاة العياط" ويدعى "وائل" البالغ من العمر 22 عامًا وصديقه إبراهيم لاتهامهما باستدراج الفتاة لكي يغتصبها السائق الذي قتلته دفاعا عن شرفها، 45 يوما، وكان جدد حبس المتهمين يوم 7 سبتمبر الماضي.



وأمرت نيابة العياط، بجنوب الجيزة يوم الثلاثاء، إخلاء سبيل "أميرة أحمد" في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" منذ قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات من المحكمة، وتسليم الفتاة لوالدها بدون كفالة



وقال "أحمد رزق" والد "أميرة" في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بدون كفالة، إنه يشكر القضاء لإنصافه لابنته، مؤكدًا "كنت أثق ببراءة ابنتي".



وتابع والد "فتاة العياط"، اليوم غمرتني سعادة بالغة منذ سماعي للحكم، ولم أكن متوقعًا الحكم النهاردة، مضيفًا عندما ابلغت والدتها بالخبر غمرتها السعادة بقلبها، وانها في اشتياق رؤيتها بعودتها معي بعد قرار النيابة، مشيرًا أن والدتها منذ بداية القضية في حالة مرضية نتيجة لما تعرضت له نجلتنا.



وصرحت "دينا المقدم" محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط" بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بدون كفالة، أن كافة الأدلة المقدمة منذ بداية القضية بالاضافة للكشف الطبي النهائي الذي تسلمته النيابة منذ فترة، في صالح الفتاة لإثبات براءتها.



وقررت محكمة شمال الجيزة، الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لوالدها بدون كفالة.

