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بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مديري مدرسة كفر لبس الابتدائية والإعدادية وطاقم الإشراف اليومي بالمدرسة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك للإهمال في أداء واجبهم الوظيفي وغياب الانضباط وتدنى مستوى النظافة العامة.

جاء قرار المحافظ عقب الجولة التفتيشية التي أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بمدرستي كفر لبس الابتدائية والإعدادية حيث تلاحظ أثناء المرور وجود إهمال جسيم في حالة النظافة العامة وسوء مستوى الإضاءة، وتردى أعمال الصيانة.

وأضاف رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على القطاعات الخدمية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقًا لمصلحته في المقام الأول.

وعلى جانب آخر، قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إيقاف موظف بالوحدة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عن العمل لمدة شهر، وإحالته للنيابة العامة، وذلك لقيامه لاستيلائه علي دفتر قسائم (33) ع.ح، والذي يحتوي على مائتي قسيمة كان مختوما بخاتم الوحدة المحلية وصالح للاستخدام، والاحتفاظ به في منزله بقصد استغلاله علي خلاف ما نصت عليه القوانين واللوائح.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية لضبط الحالات المماثلة إن وجدت، على كافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، موضحا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الاستيلاء على حق من حقوق الشعب.

وفى سياق متصل، أحال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص جنوبي المنيا، مسئول النظافة بقرية جريس للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتردى مستوى النظافة العامة بالقرية ووجود تراكمات من القمامة بمدخل القرية وعلى جانبي الطريق ما يعد بؤرة لانتشار الأمراض التي تهدد حياة المواطنين.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس المركز لعدد من القطاعات الخدمية بقرية نزلة جريس لمتابعة حالة النظافة العامة وأعمال الدهانات والتجميل بالقرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي شدد على متابعة مستوى الأداء العام والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات الصحية والقروية والمدارس والمستشفيات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى تحقيق الانضباط الادارى ورصد نواحي القصور، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل اى قطاع خدمي بدائرة المركز.

ووجه رئيس المركز خلال جولته برفع وإزالة كافة المخلفات المتراكمة باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي للتخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على القرية، مع عرض تقرير دوري بما تم إنجازه.
بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق
بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق
بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق
بسبب الإهمال.. إحالة مديري مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق
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